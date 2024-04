Efter afsløringer om voldstrusler: Stadig opbakning til borgmesterkandidat

På trods af episoden, som blev meldt ud til hele Venstre Langelands bestyrelse i efteråret, blev Ulrik Kølle Hansen mindre end et år senere som borgmesterkandidat for Venstre på Langeland. Det førte til, at fire ud af fem kommunalbestyrelsesmedlemmer forlod Venstre i protest mod Ulrik Kølle Hansens kandidatur.

Næstformand i Venstre Langeland, Bjarne Nielsen, siger nu til TV2 Fyn, at han ”ikke ønsker at gå ind i debatten” om episoden til havnefesten. Han bekræfter dog, at Venstres bestyrelse på Langeland blev bekendt med episoden allerede i efteråret sidste år og tilføjer, at han stadig bakker op om Ulrik Kølle Hansen som spidskandidat til borgmesterposten.

Det samme gælder for formand i Venstres bestyrelse på Langeland, Louise Bechmann, der selv deltog i to samtaler med den forurettede kvindelige vagt i efteråret. Direkte adspurgt, om hun stadig bakker op om Ulrik Kølle Hansen som borgmesterkandidat, svarer hun i en sms TV2 Fyn: ”Ja, dette ændrer ikke noget, da vi har kendt sagen siden september og den er håndteret. Medlemmerne har valgt Ulrik ved et demokratisk valg”.

Ulrik Kølle Hansen har ingen kommentar til TV2 Fyn.