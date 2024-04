Derfor trak fire Venstre-politikere sig: Borgmesterkandidat truede kvindelig vagt med tæv

De tre andre vidner, der alle befandt sig i nærheden, bekræfter den kvindelige vagts udlægning. To af vidnerne er ansat i et eksternt vagtfirma, mens det sidste vidne fungerer som frivillig vagt. De beskriver alle, at den kvindelige vagt forholdt sig helt rolig, mens Ulrik Kølle Hansen var ”ekstremt aggressiv”, ”pustede sig op” og ”truede hende med lussinger”. To af vidnerne bekræfter desuden, at Ulrik Kølle Hansen kaldte hende for en ”magtsyg kælling”.

Den kvindelig vagt fortæller, at hun blev så bange under optrinnet, at hun tissede i bukserne og senere brød sammen i gråd.

”Jeg er ikke sart, og jeg har over 10 års erfaring som sikkerhedsvagt, hvor jeg flere gange har oplevet tilspidsede situationer. Men det kom fuldstændigt bag på mig, at en offentligt kendt politiker på den måde overfusede og truede mig. Det var meget grænseoverskridende,” fortæller hun.

Fortsatte med truslerne dagen efter

De tre vagter, der bevidnede episoden, siger alle til TV 2 Fyn, at de godt forstår, at den kvindelige vagt blev meget skræmt. Efter nogle minutters konfrontation får vagterne sammen deeskaleret situationen, og festen fortsætter resten af aftenen. Ifølge to af de mandlige vagter kommer Ulrik Kølle Hansens søn selv dagen efter for at give en undskyldning for sin opførsel til koncerten. Ulrik Kølle Hansens vrede, over at vagterne havde bedt hans søn om at trække sig fra koncerten, er ikke aftaget. Tværtimod.

”Han begynder igen at true os med, at han hurtigt kan samle et hold, der kan give os tæsk. Vi siger til ham, at det er helt udenfor skiven som politiker at komme med trusler på den måde, hvortil han svarer, at han er fuldstændigt ligeglad med sin politiske karriere, for vi skal bare ikke være efter hans søn,” forklarer den ene af de to mandlige vagter. En udlægning, der bakkes op af den anden vagtkollega, der også var til stede.

”Vi ønsker egentlig bare en stille og rolig fest, hvor alle gæster får en god oplevelse. Derfor er det bare rigtig ærgerligt, at nogen skaber ballade på den måde og lader det gå ud over os og en kvindelig vagt, der bare gør sit arbejde,” siger den ene af de mandlige vagter.

Møde med bestyrelsen førte til undskyldning

I tiden efter episoden til havnefesten er den kvindelige vagt mærket af oplevelsen med Ulrik Kølle Hansen. Hun henvender sig derfor til et af Venstres kommunalbestyrelsesmedlemmer for at spørge, om hun skal frygte, at Ulrik Kølle Hansen gør alvor af sine trusler.

Ifølge den kvindelig vagt får det kommunalbestyrelsesmedlemmet til at kontakte formanden i Venstre Langelands bestyrelse, Louise Bechmann , som i september afholder et møde med den kvindelige vagt, hvor de taler episoden igennem. Senere på måneden mødes de igen, og denne gang deltager også Ulrik Kølle Hansen, som undskylder overfor den kvindelige vagt, selvom han, ifølge den kvindelige vagt, siger, at han ikke har skænket episoden mange tanker.

Selvom den kvindelige vagt tog imod undskyldningen til mødet, kom det bag på både hende og de tre andre vagter, der var til stede, at Venstre blot få måneder senere vælger at indstille Ulrik Kølle Hansen til borgmesterkandidat.

”Jeg har selv stemt Venstre i mange år, men jeg kan simpelthen ikke få mig selv til det, når man vælger en borgmesterkandidat, der kan finde på at opføre sig sådan her. Det er ikke en opførsel, der gavner Langeland,” siger den ene af vagterne, der bevidnede episoden.

Direkte adspurgt bekræfter de fire kommunalbestyrelsesmedlemmer til TV 2 Fyn, at de i efteråret blev bekendt med episoden til havnefesten, og at det er en af de primære årsager til, at de nu har meldt sig ud af partiet, fordi de ikke kan bakke op om Ulrik Kølle Hansen som borgmester. De har ikke yderligere kommentarer.

Venstre har indkaldt partimedlemmerne til krisemøde den 7. maj.

Ulrik Kølle Hansen: ”Ikke yderligere at tilføje”

Ingen lig i lasten. Sådan lød udmeldingen fra Venstres Ulrik Kølle Hansen, da TV 2 Fyn for få dage siden interviewede ham i forbindelse med hans borgmesterkandidatur på Langeland og hans tidligere partifællers manglende opbakning til ham. Han ønsker ikke at stille op til interview med TV 2 Fyn i forbindelse med de nye oplysninger, men bekræfter, at han deltog i et møde med den kvindelige vagt i september. Han skriver blandt andet i en sms, at: ”Tilbage i september blev denne sag håndteret, hvor jeg og den involverede part mødtes og fik sagen talt igennem og skiltes i mindelighed. Jeg har ikke yderligere at tilføje.”

Bestyrelsesformand i Venstre på Langeland, Louise Bechmann, har ikke ønsket at stille op til interview på TV 2 Fyn. I en sms skriver hun:

”Det er korrekt, at jeg deltog i et godt og konstruktivt møde mellem Ulrik og den pågældende. Her fik Ulrik sagt undskyld, og mit klare indtryk var, at vi alle gik derfra på god fod, og at sagen var lukket. Derfor ærgrer og undrer det mig, at denne sag dukker op igen. Jeg har ikke yderligere.”

Louise Bechmann siger desuden til TV 2 Fyn, at hun ikke er bekendt med, at episoden har haft nogen indflydelse på de fire partimedlemmers udmeldelse af Venstre, og at hele bestyrelsen blev informeret om hændelsen på et bestyrelsesmøde den 4. oktober sidste år.