Færdselsuheld gjorde det umuligt at komme til og fra Langeland

Et frontalt sammenstød mellem to køretøjer umiddelbart før Langelandsbroen på Siø spærrede adgangen til Langeland i næsten to timer torsdag middag.

Omkring klokken 13.45 meddelte Fyns Politi, at broen endnu engang var farbar.

Læs også Voldtog og brændte hustru: Ung somalier fra Odense udvist

Mens broen var spærret arbejdede redningsmandskab på at få en fastklemt person ud. Yderligere to personer kom til skade i ulykken.

Fortsat kødannelse

Fyns Politi fik meldingen om det frontale sammenstød klokken 11.50.

Politiets indsatsleder på stedet vurderede dog ikke, at der var tale om så alvorlig en ulykke, at der var grund til at tilkalde en bilinspektør, som man normalt gør ved alvorlige færdselsuheld.

Ulykken har skabt kø på begge sider af Langelandsbroen, og politiet skriver, at bilister måt forvente kødannelse.