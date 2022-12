Farvel til Langelandsfestivalen: Frivillige mindes de uforglemmelige oplevelser

Kaffe-, isboder og oprydning efter fire dages fest under sommersolen til Langelandsfestivalen.

Det har været Det Danske Spejderkorps i Rudkøbings arbejdsopgave igennem 30 år på Langelandsfestivalen.

Den langelandske spejderforening begræder festivalens fravær til næste sommer. Festivalen stod nemlig som noget helt specielt for de frivillige.

- De første år var det sjovt. Der var lidt pioner over det arbejde, Troels Hersom lavede, da de startede festivalen op. Det var nogle sjove tider, mindes Claus Thorsted, der er frivillig ved Det Danske Spejderkorps i Rudkøbing.

De sjove tider blev også økonomisk gunstige for de langelandske spejdere. Arbejdet på festivalen indbragte dem årligt en betydelig sum, som kunne bruges til egne faciliteter.

- I starten tjente vi omkring 20.000 kroner ved at arbejde for festivalen, men i dag er vi helt oppe på omkring 70.000 kroner, som vi får ind i foreningen, Claus Thorsted.

- Vi har ikke lige andre opgaver, hvor vi kan komme ud og tjene de samme penge, som vi gjorde under festivalen, siger han.

Men tilbage i 2006 kunne festivalen ikke længere løbe rundt. Derfor blev Troels Hersom nødt til at sælge Langelandsfestivalen til Allan K. Pedersen, som nu har annonceret, at der ikke kommer til at være en festival på langelandsk jord i 2023.

- Det hele er blevet lidt mere forretningsdrevet under Allan K. Pedersen. Men økonomien kunne jo åbenbart heller ikke løbe rundt under ham, siger Claus Thorsted.

Del dine oplevelser fra festivalen

Har du været på Langelandsfestivalen, og fik du nogle minder med, som du aldrig kommer til at glemme? Eller har du måske et uforglemmeligt billede, der illustrerer de gode tider på festivalen?

Så vil vi meget gerne se og høre dine anekdoter fra den langelandske festival herunder.