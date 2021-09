Mistænker drikkevandet er forurenet: Vandet skal koges på Langeland

Vandprøven blev taget mellem en højdebeholder og en trykforøgerstation i Rudkøbing i forbindelse med en rutinemæssig kontrol tirsdag middag.

- Og så skal den prøve dyrkes et par dage for at få et resultat. Og den prøve har vi fået besked om her til morgen, siger Lars Brik Rasmussen, der er direktør i Langelands Forsyning, til TV 2 Fyn.

I dette tilfælde findes der 1 E-coli per 100 milliliter, hvilket er meget lidt.

- Vi kontakter først kritiske forbrugere som skoler, institutioner og så videre, og så kontakter vi selvfølgelig også vores almindelige forbrugere efterfølgende for at gøre opmærksom på situationen, fortæller Lars Birk Rasmussen.