Sandie får tvangsfjernede børn hjem: Kommunens kovending vækker bekymring på Borgen

Det vækker bekymring på Christiansborg, at Langelands Kommune nu pludselig har ombestemt sig og hjemsendt to tvillingedrenge til deres mor.

Bekymringen er dog ikke rettet mod moren, der hedder Sandie Hansen, men kommunen, som i halvandet år har holdt hendes to drenge anbragt uden for hjemmet.

- At man kan sige den ene uge, at man ikke har nogen forældreevner, og der er lange udsigter til hjemsendelse, og man så ugen efter pludselig hjemsender børnene, det vækker flere bekymringer hos mig, siger det nyvalgte folketingsmedlem Katrine Daugaard (LA) om hjemsendelsen af Sandies tvillingedrenge.

- Jeg kan være bekymret for, at Langelands Kommune bare gerne vil af med det pres, som 24syv og jeg selv har været med til at lægge, tilføjer politikeren, der har kendt indgående til sagen siden marts, hvor hun læste hele Sandies sag igennem.

Læsningen sagde hende, at noget var helt galt i kommunens håndtering af anbringelsen af Sandies børn. I dag er hun dog glad på moren og børnenes vegne.



24Syv har dækket Sandies - og andre familiers - historie om fejlbehæftede anbringelser tæt. Dækning og research som radiostationen har delt med TV 2 Fyn.

Tegn på fagligt svigt?

Sandie Hansens børn bliver fjernet fra hjemmet, da hun på grund af en depression rækker ud efter hjælp hos Langelands Kommune. Efter hun kom sig over depressionen, kunne hun dog ikke få sin børn hjem igen - indtil nu.

Ifølge Katrine Daugaard fik Sandie Hansen at vide for omkring en uge siden, at hun ikke var egnet som forældre, til et møde i familieafdelingen i kommunen.

Og derfor undrer kommunens holdningsændring altså også politikeren, som kalder den for en "kovending".

- Det siger mig desværre, at der er noget helt galt i forhold til faglighed, ordentlighed og retssikkerhed.



- Det får mig ikke til at slippe mit falkeblik fra Langelands Kommune, siger Katrine Daugaard.

Ikke meget at prale af

Det kan hun dog godt tage at gøre ifølge formanden for børne- og skoleudvalget i Langelands Kommune, Søren Ramsing (RV).

- Jeg er meget sikker på, at det her bliver håndteret anderledes og meget bedre fremover. I udvalget vil vi følge det her tæt, for det må ikke ske igen. Så enkelt kan det siges.



- Jeg har ikke været tilfreds med håndteringen. Jeg synes ikke, der er så meget at prale af, siger Søren Ramsing.

Han glæder sig også over, at Sandie Hansen nu får sine børn hjem.

- Sandie har håndteret det meget, meget forbilledligt. Hun har været stærk i sin kamp for at få sine børn hjem, og det tror jeg ikke, at alle ville have været, siger formanden for børne- og skoleudvalget.



Borgmester vil ikke kommentere

TV 2 Fyn ville gerne have spurgt borgmesteren i Langelands Kommune, Tonni Hansen (SF), hvordan han forholder sig til den seneste udvikling i Sandie Hansens sag.

Vi ville også gerne have spurgt borgmesteren, om man i Langelands Kommune er god nok itl at forbygge, eller man for alt for ofte tyer til tvangsfjernelser.

Borgmesteren har dog ikke ønsket at stille op og skriver i en sms til TV 2 Fyn, at han ikke kan forholde sig til enkeltsager, og at han har brug for mere tid til at sætte sig ind i den seneste udvikling på området, før han eventuelt kan komme med en kommentar.



Ankestyrelsen kritiserede i november måned Langeland Kommunes håndtering af sager om tvangsfjernede børn. Kritikken lød blandt andet, at kommune bør gennemgå samtlige igangværende og eventuelt også afsluttede børnesager.