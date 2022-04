Syltetøjsglas og oldtidsgrave: Fynboer hjælper stærke kvinder frem på teaterscenen

Til workshoppen skulle alle medbringe et tomt syltetøjsglas, og efter at have tænkt på en stærk kvinde fra deres eget liv, var det nu tid til at fylde glasset op med ting fra naturen, der kunne minde om kvinden. Her blev der fundet visne brombærgrene, nye grønne skud og bogstavelig talt alt mellem himmel og jord.

De fyldte glas skal indgå i musikteaterforestillingen, der får premiere i Årslev til september under navnet ”Who is she/Who am I”.