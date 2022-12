Undersøger skeletter fra Anden Verdenskrig: Svenja skal fastslå om menneskelige rester fra havbunden er amerikanske soldater

Der er meget stort hemmelighedskræmmeri om de amerikanske militærfund 18 meter under havoverfladen ud for Langelands kyst.

En af de få danskere, der ved, hvad der helt præcist er fundet af levn fra de to bombefly, der i 1944 styrtede ned i det Sydfynske Øhav, er retsantropolog Svenja Weise fra SDU.

- Det jeg må sige er, begynder Svenja Weise, der hele tiden må veje sine ord af hensyn til de efterladte til soldaterne, der styrtede ned under 2. Verdenskrig i 1944.

- Vi fandt noget, hvorfra vi kan identificere, hvilket fly, det omhandler, fortæller hun dog.

- Og så har vi fundet, hvad vi tror er menneskelige rester - muligvis. Mere må jeg virkelig ikke sige om det, tilføjer hun.

Mere præcist hvilket fly, der ligger på den sydfynske havbund, og hvor mange legemsdele, der er blevet bjærget, kan hun ikke fortælle offentligt.

Otte amerikanere savnes

Tidligere har TV 2 Fyn dog kunne fortælle, at lokale dykkere har kendt til flyvraget på havbunden i op mod 15 år, mens det først var i 2019, at det kom til myndighedernes kendskab.

Fra lokale aviskilder ved vi også, at mindst to besætningsmedlemmer fra de to bombefly, der var på vej fra England til Polen, overlevede og blev taget som krigsfanger.

"Under en luftkamp i går formiddags styrtede to amerikanske bombemaskiner ned i farvandet vest for Langeland. Den ene maskine styrtede brændende i havet, den anden kom ikke i brand. Besætningerne sprang ud med faldskærme, og tililende fartøjer reddede en mand. Både fra Bagenkop gik senere ud for at deltage i eftersøgningen af de øvrige flyvere,” skrev Fyens Stifttidende 21. juni 1944 dagen efter, at de to amerikanske bombefly kolliderede i luften efter beskydninger fra det tyske flakbatteri ved Keldsnor.

Ifølge avisens kilder, så var der otte resterende besætningsmedlemmer, som aldrig blev fundet.

Kan være fra stenalderboplads

Og det kan altså være en eller flere af dem, som der nu - muligvis - er blevet bjærget legemsdele fra. En opgave, det er op til Svenja Weise at skaffe klarhed over.

Inden noget sendes til USA til yderligere undersøgelse skal hun undersøge, om de menneskelige rester, som er fundet, nu også hører til det nedstyrtede fly, som ligger på bunden af Det Sydfynske Øhav.

- Vi skal nemlig være lidt forsigtige, for vi ved, at der er stenalderbopladser omkring Fyn og i Det Sydfynske Øhav, og at der er andre vrag fra de sidste århundereder, fortæller retsantropologen.