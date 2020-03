Mand faldt gennem fortovet - regn havde udhulet vejen

En 67-årig mand slap med skrammer og skrækken, da han lørdag aften kom ud af sit hus på Kirkegårdsvej i Rudkøbing, og fortovet forsvandt under ham.

Han faldt cirka en halv meter ned, fik en flise over sit ene ben og kunne ikke komme fri.

Læs også Familier spærret inde - vej oversvømmet i begge ender

Det viste sig at være en gammel vandledning, der var kollapset som følge af de store mængder regn, der er faldet på det seneste, og som dermed havde udhulet vejen, fortæller Benny Lai, driftsleder for spildevand hos Langelands Forsyning, til TV 2/Fyn.

- Det kan have bygget sig op over lang tid, men når først der går hul på vandledningen, går det stærkt, siger han.

- Man kan sige, det var heldigt, at den blev opdaget inde på fortovet. Der kunne være sket større skade, hvis det var ude på vejen.

Bil kunne være faldet igennem

Der gik nemlig ikke lang tid, før forsyningen kunne konstatere, at skaden var mere omfattende end antaget ved første øjekast.

Udover hulrummet under fortovet havde vandet også skubbet sand og jord væk under selve vejen.

- Hvis der var kommet en større bil, kunne den være faldet igennem. For man kan jo ikke se, at det er der - der kommer ikke noget varsel om, at der er et hul under, siger driftslederen.

Forsyningen får overblik over skaderne. Foto: Wicky Nissen

Kan ske alle steder

Der er blevet arbejdet på stedet med at udskifte vandledningerne, siden kollapset blev opdaget, men der er stadig lidt vej endnu, fortæller Benny Lai.

- Det begynder at lysne, men der går nemt en tre timer endnu, og vejen bliver ikke åbnet i dag. Jeg håber på i morgen, men ellers en af de kommende dage, siger driftslederen søndag eftermiddag.

Ifølge Benny Lai er sådan en situation noget, der kan ske alle steder, da kloakeringen er af ældre dato.

Den 67-årige, der fik den tvivlsomme fornøjelse at opdage hulrummet under fortovet, slap med hudafskrabninger på benene og er ved godt mod, fortæller han til TV 2/Fyn.