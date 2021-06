Dagen derpå: Rådhus er sod- og vandskadet efter voldsom aktion

Manden, som trængte ind i den offentlige bygning, blev senere fredag fundet omkommet.

TV 2 Fyn har talt med politiet lørdag, men de har ikke flere oplysninger på nuværende tidspunkt. Heller ikke om dødsårsagen.

Ifølge TV 2 Fyns oplysninger, skete fredagens besættelse af rådhuset, efter den 60-årige igennem en længere periode havde haft kontroverser med kommunen.

En alvorlig hændelse

Borgmesteren forklarer, at det er en mærkelig følelse, der sidder i kroppen dagen derpå.

- Det er jo selvfølgelig en meget alvorlig hændelse, og det er en tragisk situtation. Det er noget, der har påvirket alle os, der var tæt på, siger Johannes Lundsfryd Jensen videre.

Midt i den alvorlige sag kan borgmesteren dog finde lyspunkter.

- Selvom der er nok alvorlige omstændigheder, så er jeg samtidig også lettet over, at ingen medarbejdere blev påvirket eller på anden måde ramt i den her sag.