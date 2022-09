Dansk mesterskab afviklet på Lillebælt

Er man til fart og spænding blandet op med roteknik og, ikke mindst, en tur på havet, så er coastal-roning et godt bud.

Ud for kysten ved Middelfart kunne man lørdag se nogle af landets ypperste roere dyste om det åbne danske mesterskab ud i disciplinen, hvor man nærmest kan "surfe" på bølgetoppene.

- Coastal-bådene er beregnet til strøm og vind og bølger, forklarer Roar Kloppenborg, Middelfart Roklub og tilføjer, at man have fysikken i orden.

- Og så skal man have lysten til at komme på vandet. Og lysten til at have det sjovt og dyste mod hinanden, når man er ude at ro, uddyber han.