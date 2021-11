Drama i Kerteminde: Stor sejr til Socialdemokratiet og Konservative

Venstre, som indtil for fire år siden havde borgmesterposten, har fået et skidt valg får 7,0 procent af stemmerne. Dermed mister partiet et mandat og får to mandater.

Dansk Folkeparti mister to mandater, men får stadig et enkelt. Også Nye Borgerlige får et mandat i Kerteminde.

Forhandlinger på kryds og tværs

Lige nu forhandler Socialdemokratiet med Dansk Folkeparti, som egentlig var i valgforbund med Konservative, Venstre og Nye Borgerlige.

Hvis valgforbundene holder, så har de borgerlige partier flertallet med 13 mandater mod 12. Men kan Socialdemokratiet vinde det ene DF-mandat over, har den røde blok pludselig flertallet med et enkelt mandat.

Også Konservative forhandler med Socialdemokratiet, men hvad parterne konkret forhandler om, har ingen af parterne hidtil ønsket at fortælle mere om til TV 2 Fyn.