Efter økonomiske problemer: Fynsk landbrugsmastodont sat til salg

Fyns største svineproducent, der årligt producerer 120.000 slagtesvin, er torsdag sat til salg.

Det oplyser landbrugsvirksomheden Eskelund i en pressemeddelelse.

Det driver Eskelund: En foderfabrik

En transportafdeling

Cirka 30 medarbejdere Se mere

Eskelund er ejet af familien Lerche-Simonsen. I ejerkredsen finder man faren Erling Lerche-Simonsen samt hans to børn Gitte og Peter Lerche-Simonsen.

- Lerche-Simonsen familien, har vurderet, at et naturligt skridt for virksomheden er at afsøge mulighederne for et salg, forklarer administrerende direktør for Eskelund Morten Jørgensen i pressemeddelelsen.

Eskelund driver i alt 950 hektar planteavl i Danmark. Dertil kommer 120.000 slagtesvin på 29.000 stipladser, oplyser virksomheden på sin hjemmeside.

Kæmpet med underskud

Den fynske familievirksomhed har igennem flere år været udfordret med røde tal på bundlinjen. Ifølge virksomhedens seneste årsregnskab lød underskuddet for 2018 på minus 15 millioner kroner.

Ifølge Landbrugsavisen har virksomheden haft et turbulent 2019. I januar 2019 blev en del ændringer i koncernens selskaber gennemført. Det betød blandt andet en række rokeringer i forhold til ejerskaberne internt mellem familiens medlemmer, skriver avisen.

Læs også Skidt år for Fyns største svineproducent

- Såvel Eskelund som resten af branchen oplever i øjeblikket en betydelig stigning i indtjeningen, blandt andet som følge af de høje afregningspriser på svinekød, og vi vurderer derfor, at det er et godt tidspunkt (at sælge på, red.), forklarer direktøren i pressemeddelelsen.

Landbrugsvirksomhed har hovedsæde i gården Eskelund ved Gelsted på Vestfyn. Gården har været i familien eje siden 1916 og var frem til 1970 et mindre landbrug med en besætning på 40 køer og 70 slagtesvin.

Fra 1970 har virksomheden løbende udvidet og har i dag også investeringer i udenlandske landbrugsbedrifter i Tjekkiet, Slovakiet, Polen og Ukraine, oplyser virksomheden. ​

Udbudsprisen for Eskelund er ikke oplyst.

Virksomheden udbydes til salg via landbrugsmægleren Nybolig Gørtz & Jespersen i Aarup.

Læs også 2020 bliver svine-godt: - Hvis det går, som man spår, bliver det et fantastisk år