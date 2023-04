Enorm interesse for billig drømmebolig ved Fænøsund med egen badestrand

- Det ligger helt vidunderligt, understreger Jane Haugaard Bruun.

Boligens 81 kvadratmeter er fordelt på to plan, og selvom de er placeret et naturskønt sted, så tilføjer Jane Haugaard Bruun, at det ikke er super moderne forhold.

- Det er en lidt primitiv måde at bo på. Vi har smårenoveret lidt, men er ikke gået hårdt tilværks, og så er der jo elvarme, siger ejendomschefen.

Kommunen er dog ved at undersøge muligheden for at få installeret en varmepumpe, der også vil gøre opvarmningen mere miljøvenlig.

- Men jeg tror, det er godt, at folk lige kigger på det, inden de beslutter sig, siger Jane Haugaard Bruun.

Lodtrækning

Der er bopælspligt på adressen, og boligen må ikke udlejes til tredjepart. Det vil sige, at den hverken kan bruges som sommerhus eller Airbnb-udlejning.

Passer huset til dine boligdrømme, så kan du dog ikke regne med noget. Boligens næste lejer bliver nemlig fundet igennem lodtrækning blandt dem, der skriver sig op til boligen.

Kommunen holder åbent hus fredag 21. april fra 15 til 17. Læs mere om det her.

