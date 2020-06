Festival udvides med al sandsynlighed: - Vi vil have fat i de unge igen

Musik- og festivalshungrende fynboer kan på grund af coronavirus først få stillet deres tørst på festival i 2021. Men til den tid er der måske endnu flere musik- og fadølsspækkede dage at hente.

I hvert fald hvis det står til Bent Frandsen, der er formand for endagsfestivalen Rock Under Broen i Middelfart.

Til næste år vil Rock Under Broen nemlig med al sandsynlighed løbe over to dage i stedet for én.

- En måde, som vi gerne vil videreudvikle Rock Under Broen på, er ved at have en to-dages festival i 2021. Vi vil prøve at have ungdomsmusikken fredag aften, så det bliver en ungdomsfredag, og så kan musikken, der målretter sig mod det lidt ældre publikum, komme om lørdagen, siger Bent Frandsen til TV 2/Fyn.

Vil fange det yngre publikum

Selvom idéen om to dage med Rock Under Broen stadig er under udvikling, så er Bent Frandsen 99,9 procent sikker på, at det bliver en realitet i 2021.

- Udfordringen for os er at få fat i det unge publikum igen, og det er det, vi arbejder hen i mod nu, siger Bent Frandsen og tilføjer:

- Det er i hvert fald noget, der skal prøves af.

Og med to dages festival er håbet også, at der bliver hevet mere omsætning hjem til Middelfart by.

- En undersøgelse viser, at mens Rock Under Broen foregår, bliver der lagt mellem seks og syv millioner i Middelfart. Ved at afholde festivalen kunne vi opnå, at flere tager en ekstra overnatning, og også skabe en større omsætning i byens butikker og spisesteder, siger Bent Frandsen.