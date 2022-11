Fortidsminder på Vestfyn: Landsby dukkede op af jorden

Det er ikke helt til at se for det blotte øje.

Men for det trænede arkæolog-øje er det tydligt, at der på en mark lidt udenfor Nørre Aaby er dukket indikationer af en gammel middelalderlandsby op af jorden.

Det var arkæologer tilknyttet Museum Odense, der tilbage i april begyndte udgravningen ved marken i Asperup. En udgravning, der efter kun få dage viste sig at være noget ganske særligt.

Årsagen til udgravning skal findes hos virksomheden Energinet - og mere konkret i den 27 kilometer lange gasrørledning, de inden længe lægger på Vestfyn.



For inden ledningen kan tage plads i den vestfynske undergrund, foretages udgravninger på det stykke, hvor den skal lægge, for at fastslå, hvorvidt der er områder med skjulte fortidsminder, der kræver en egentlig arkæologisk udgravning.

Og det var der på marken ved Asperup. Derfor er den arkæologiske udgravning i disse dage i fuld gang.

Én brik i et stort puslespil

En af de arkæologer, der i øjeblikket står for udgravningen, er Mikael Manøe Bjerregaard fra Museum Odense.

- At se noget nyt komme frem, som ingen vidste var der, er altid spændende, siger han og fortsætter:

- Det her er én brik til et stort område, hvor vi kan se bebyggelsesspor fra for rigtig mange år siden. At man i det her område lidt syd for Asperup har boet i århundrede. Man er måske flyttet lidt rundt, men er blevet boende i det samme ressourceområde, så at sige. Nu får vi lige pludselig en mange hundrede år lang historie, ved at se på de her stolpehuller. Det er ret fantastisk.