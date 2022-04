Internat mangler fynboer til at pleje kattekillinger

I 2017 startede Dyrenes Beskyttelse deres såkaldte flaskekillinge-beredskab. Her arbejder frivillige plejefamilier sammen med deres lokale internat om at give de efterladte killinger mad og varme.



Og antallet af indleverede killinger stiger bare fra år til år.

- Sidste år modtog vi cirka 1.000 killinger på Fyns Internat, siger Lene Frahm.

Skal mades døgnet rundt

I 2021 stod 191 fynske familier klar til at tage imod de efterladte killinger. Men det er ikke nok, og derfor søger man nu flere frivillige, der vil være en del af flaskekillinge-beredskabet.

- Vi er på vej ind i vores højsæson. Det er jo ikke kun killinger, vi modtager jo alverdens familiedyr. Så vi har rigtig travlt, fordi killingerne skal have mad hver tredje eller fjerde time. De her flaskekillinger kan ikke tåle at ligge fra klokken 21.00 til klokken 07.00 næste morgen, så vi er dybt afhængige af de her frivillige plejefamilier, forklarer internatlederen.

Hvis man finder en plasticpose eller kasse med små kattekillinger, så ringer man til 1812, som er vagtcentralen hos Dyrenes Beskyttelse.