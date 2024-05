Kommune har meldt egen eks-borgmesters firma til politiet

Det er bare syv år siden, Hans Luunbjerg (V) gik ud af døren for sidste gang som borgmester i Kerteminde Kommune. Nu har den kommune, han selv var øverst politisk ansvarlig for politianmeldt Hans Luunbjerg og hans virksomhed Kerteminde Biogas.

Det sker på baggrund af et miljøtilsyn foretaget den 12. marts i år. Kjerteminde Avis var først til at få bekræftet politianmeldelsen af nuværende borgmester Kasper Ejsing Olesen.



Avisen har forsøgt at søge aktindsigt i miljøtilsynet, men anmodningen blev afvist, da kommunen oplyser at sagen nu falder inden for strafferetspleje.



Over for TV 2 Fyn bekræfter Kasper Ejsing Olesen også politianmeldelsen.

- Jeg kan bekræfte, at jeg er blevet informeret om, at Kerteminde Biogas er blevet meldt til politiet, og at det er Kerteminde Kommune, der har foretaget anmeldelsen, siger han.

Kasper Ejsing Olesen ønsker af hensyn til politiets videre arbejde ikke at kommentere yderligere.

TV 2 Fyn var til stede ved en anden adresse ejet af eksborgmesteren den 8. marts, hvor miljøvagten var tilkaldt til et muligt udslip af næringsrig væske. Om det er denne sag, det drejer sig om, vides ikke.

- Det kommer sig i bund og grund af lovgivningen på området, hvor vi har påpeget ting der skal være i orden og de ikke er i orden, så er vi nødt til at politianmelde, siger Kasper Ejsing Olesen.