Klinkbyggede både på UNESCOs liste over verdensarv

På Lillebælt-Værftet dufter der af historie. Lillebælt-Værftet drives i dag som museumsværft og søfartshistorisk center for den nordlige del af Lillebælt. Men hovedvægten er lagt på områdets kystkultur og træskibsbygningstraditioner.

Siden 1855 er der blevet bygget joller og både på det lille værft. Her blev bygget “lillebæltsjoller”, smakkejoller på 19-23 fod til brug ved marsvinefangst, fiskeri og lodseri, samt fra slutningen af 1890èrne hoved- og slæbejoller til det fremvoksende bundgarnsfiskeri.

Den foretrukne byggeteknik var klinkbyggede skrog.

Klinkbåden er en særlig bådtype med en skrogkonstruktion, hvor plankerne i skroget overlapper hinanden.

- Der er ikke mange, der mestrer kunsten at lave klinkbyggede både, men her i Lillebælt, Smakkelaug og på Lillebælts Værftet kan vi stadigvæk det. Traditionen her i Middelfart har været ubrudt siden 1855, fortæller Jens Glindvad Andersen fra Lillebælt Smakkelaug.



Det glæder Jens Glindvad Andersen, at den nordiske klinkbådstradition nu kommer på UNESCO's repræsentative liste over menneskehedens levende kulturarv.

- Jeg vil foreslå, at vi sætter det på en OL-guldmedalje, at det nu er verdenskulturarv. Det skal sikres for fremtiden i Danmark og de andre nordiske lande, siger Jens Glindvad Andersen.



Fælles nordisk ansøgning

Danmark har været medansøger på en fællesnordisk ansøgning om optagelse af den nordiske klinkbådstradition på UNESCO's repræsentative liste over menneskehedens levende kulturarv.

Den mere kendte verdensarvsliste rummer bygninger, monumenter og samlinger. Mens den immaterielle kulturarv er de mindre fysisk håndgribelige ting som traditioner, kundskaber og måder at være sammen på.



Traditionerne omkring brugen af den klinkbyggede båd har eksisteret i mere end tusind år og er en vigtig del af den nordiske kystkultur og kulturarv.



Norge er hovedansøger, men såvel Sverige, Island, Færøerne, Finland, Åland og Danmark står bag nomineringen.

Sammen med den den nordiske klinkbådstradition er grønlandsk trommedans og sang nu også kommet på UNESCO's liste over immateriel kulturarv.