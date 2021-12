Nyborg Slot er klar - men ikke til gæster: Venstre har mistet tålmodigheden

- Det er stærkt kritisabelt, at kulturministeren og socialdemokraterne nu løber fra det tilsagn, de har givet, om at bakke op om en anlægslov, for at vi kunne få gennemført Nyborg slotsprojektet hurtigst muligt, siger Erling Bonnesen (V).

Med den nuværende lovgivning fortæller Erland Porsmose, at der er lange udsigter til at Nyborg Slot kan slå dørene op for publikum.

- I bedste fald går der fire år, før det bliver til virkelighed. Og så har slottet været lukket i otte år, siger Erland Porsmose.

Efter den originale plan skulle projektet om Nyborg Slot stå helt færdigt i 2023.

I videoen nedenfor kan du få et smugkig ind i de nyrenoverede lokaler på Nyborg Slot: