Klint styrtet i havet

For få dage siden blev et stykke af stien ved Gals Klint i Middelfart spærret af, da klinten med stor risiko ville skride i vandet på grund af de store mængder regn. Nu er den risiko blevet en realitet.

Onsdag eftermiddag styrtede et stort stykke af klinten i vandet. Klinten har siden afspærringen vist tegn på, at den kun gik en vej. Og det var nedad.

- De sidste par dage har jeg været derude, og vi var godt klar over, at det var den vej, det gik, fortæller naturvejleder Annette Weiss til TV 2/Fyn.

Læs også Pas på: Klint er på vej i bæltet

Vær opmærksom

Heldigvis var naturvejlederen tidligere blevet gjort opmærksom på, at der var store revner i klinten. Derfor blev stien spærret af tidligere på ugen.

- Jeg er glad for, at vi nåede at spærre området af, så der ikke skete nogle ulykker, siger Annette Weiss.

Klinterne er lavet af plastisk ler i undergrunden, og de suger en del af regnvandet. Det betyder, at der ofte er stykker, som skrider i vandet. Derfor er naturvejlederen klar med en opfordring til dem, som færdes ved skrænter og klinter.

- Man skal generelt være opmærksom, når man færdes i disse områder. Men især i denne periode, når der er kommet så meget vand. Det handler om at bruge sin sunde fornuft, siger Annette Weiss.