Middelfart blev sat fri - og nu har Gerda fået mere frihed

Det er en fantastisk idé, at Middelfart Kommune i halvandet år har været fri for statslige og kommunale regler inden for ældreområdet.

Det mener i hvert fald Gerda Bredsten, der bor på Skovgade Plejehjem.

Som noget nyt i kommunen får hun hjælp til at få støttestrømper af og på på en ny klinik.

- Så kan det ikke være nemmere, siger Gerda Bredsten, da hun besøger klinikken.

Slipper for at vente på hjemmeplejen

Hun mærker hver dag en af de nyskabelser, der er kommet, i forlængelse af at hendes kommune er blevet sat fri fra bureaukrati og omfattende dokumentationskrav.

Her har frisættelsen gjort, at der er blevet oprettet en strømpeklinik, som hjælper borgere med, hvordan de selv kan få deres støttestrømper af og på.

- Jeg har rigtig mange borgere, der har bøvlet med støttestrømper, siger sygeplejerske Pernille Jørgensen, der har været med til at finde på idéen.

- Borgerne slipper for at skulle sidde og vente på mig hele dagen, så det er nemmere, vi har det her, fortæller hun.

Mere frihed til borgerne

Nyskabelserne som strømpeklinikken får rosende ord af Gerda Bredsten, der slipper for besøg af hjemmeplejen og oplever mere frihed.

- Jeg er så uafhængig. At sidde og vente er dejligt at være fri for, siger Gerda Bredsten.

Ændringerne i hjemmeplejen har medarbejderne selv været med til at finde på.

Tidligere gav det korte besøg og meget transporttid for medarbejderne i hjemmeplejen, hvis kommunens ældre som Gerda Bredsten skulle hjælpes i deres hjem.

Ventetiden er barberet væk ved at organisere det anderledes, og borgerne har fået mere frihed.

Professor: Hele organisationen arbejder anderledes

Tirsdag udkom en midtvejsevaluering af ældreområdet i blandt andet Middelfart Kommune fra forsknings- og analysecentret Vive, der leverer viden, som bidrager til at udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor.

Evalueringen og erfaringer fra Middelfart viser ifølge Vive, at der kan være potentiale i at reducere dokumentation og frigive mere tid til nærvær med borgerne.

Selv om de fleste af de nye tiltag godt kunne være sat i værk uden at være frikommune, har det haft en betydning for kommunernes måde at tænke på, vurderer professor Ulf Hjelmar fra Vive.

- I hele organisationen prøver man at arbejde på en lidt anden måde. I stedet for at styre ovenfra og ned har man prøvet at vende den om og tage det fra de medarbejdere, der er tæt på borgerne, siger Ulf Hjelmar, der forsker i offentlig forvaltning med fokus på velfærdsinnovation og styring.

- Vi ser, om vi kan gøre det bedre og luge ud i reglerne, forklarer han.

Kan kommunerne, der har været med i forsøgene, gå tilbage og arbejde på den gamle måde?

- Det tror jeg bliver svært. Kommunerne vil sige, at det ikke bare er et afsluttet forsøg. Det er en ledelses- og styringsreform og en anden måde at arbejde på. Den er vi startet på, og det kommer vi ikke til at lave om på. Det er en langsigtet bevægelse, vi kommer til at se mere af de kommende år, siger Ulf Hjelmar.

Ældreordfører: Måske skal det udbredes til hele landet

I alt syv kommuner - heriblandt også Langeland Kommune - har været sat fri fra statslige og kommunale regler.

Spørgsmålet er så, om flere kommuner i fremtiden skal slippe for bureaukratiet.

- Jeg kan ikke love præcis, at det er noget, vi skal til at udfolde i alle landets kommuner endnu, men måske. Det ved jeg ikke. Det synes jeg vi skal arbejde på og få rapporten med ind i arbejdet med den nye ældrelov, siger Mike Villa Fonseca, der er ældreordfører for Moderaterne.

Strømpeklinikken i stueetagen på Skovgade Plejehjem i Middelfart blev til for et år siden.