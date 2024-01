Milliardærdatter: - Vi er dybt berørte, men konkurs er nødvendig

For første gang udtaler familien Østergaard sig nu om miljøkatastrofen ved Ølst syd for Randers.

- Jeg er personligt dybt berørt over, hvilke konsekvenser jordskredet har, og vil have de kommende år, for lokalområdet. Men selv i bagklogskabens klare lys kan vi ikke se, hvordan vi skulle have forhindret eller forudset denne naturkatastrofe. Alt har været gennemtjekket, og der har ikke på noget tidspunkt været opereret uden godkendelser fra de relevante myndigheder, siger Nina Østergaard Borris, administrerende direktør og medejer af USTC, der er indirekte majoritetsaktionær i Nordic Waste.

- Når man driver en virksomhed i selskabsform, er det netop for at beskytte moderselskabet med øje for, at de har et ansvar for de øvrige selskaber i koncernen. USTC havde ved udgangen af sidste regnskabsår en egenkapital på 5,5 mia. kr., som er bundet i koncernens datterselskaber.

- Naturkatastrofen i Ølst er større end os, og vi er som koncern nødsaget til, helt i overensstemmelse med selskabslovgivningens regler, at begrænse vores hæftelse i Nordic Waste til aktiekapitalen og dermed at tage ansvar for de øvrige selskaber og medarbejdere i USTC-koncernen. Den klare ambition med Nordic Waste har hele tiden været at bidrage til den cirkulære udvikling i bygge- og anlægsbranchen gennem oprensning og genanvendelse af forurenet jord. Det gør det blot endnu mere trist, at vi er nødsaget til at træffe denne beslutning for at beskytte koncernens øvrige virksomheder, siger Nina Østergaard Borris.