Ni fynske folkeskoleelever havde mandag en anderledes skoledag.

De var nemlig udvalgt til at deltage i Ungdomsparlamentsdagen på Christiansborg. Her fik skoleelever lov at stille deres helt egne lovforslag foran de rigtige ministre.

To af de tre fynske lovforslag kom fra elever i 9.A og 9.B på Hyllehøjskolen i Middelfart. Hør hvad deres forslag gik ud på og om det blev vedtaget i videoen herunder.