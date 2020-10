Skak på skemaet: Det kan gavne elever, der er påvirket af corona

Det gamle krigsspil skak er mere end blot et spil. For det kan også bruges som et effektivt værktøj i undervisning af børn.

Det ved Ann Marie Munch, der er lærer på Ejby Skole og som torsdag har været på skakkursus, sammen med andre lærere og pædagoger i Middelfart Kommune. Her er de blevet undervist i, hvordan spillet kan komme eleverne til gavn.

- Det er noget, der kan engagere børnene, det kan hjælpe på deres koncentration og øge deres matematiske forståelse, siger hun.

Skak har en række egenskaber

Det ternede bræt med de 64 felter har i århundreder været et fascinerende spil. Men skak gemmer på langt mere end muligheden for at erobre modstanderens konge.

Det er de mange facetter i spillet, der kan bruges som læring, forklarer læringschef i Dansk Skoleskak Mikkel Nørgaard.

- Man lærer noget om at løse problemer, og man lærer noget om at planlægge, hvordan man løser problemer. Skoleskak kan noget for elevernes faglige kompetencer, men det kan også noget for deres sociale kompetencer, siger han.

Ifølge læringschefen kan det især gavne de elever, der har været ekstra udsat under coronanedlukningen.

- Der er skoleskak rigtig veleget til at skabe nogle nye fællesskaber. Så det er i virkeligheden et redskab, der arbejder med fælleskabet på skolen, men også med den enkelte elev.

Skak på skoleskemaet

For Ann Marie Munch kan skakspillet meget vel komme til at udgøre en del af hendes undervisning fremover.

- Det er en tanke, at det skal blive en fast del af skoleskemaet. Måske bliver det en matematiktime om ugen, der bliver erstattet med skak i en periode for at få det ordentlig implementeret, og så senere kan man måske have nogle dage, hvor man spiller en masse skak, siger hun.

