Ude af Folketinget: Helveg mærket af nederlaget

Han havde det på fornemmelsen allerede tirsdag aften.

Derfor blev Rasmus Helveg, Radikales spidskandidat på Fyn, i sit hjem i København og fulgte folketingsvalget foran sin egen tv-skærm.

Han cyklede heller ikke ind til Radikales valgfest på Borgen og til Sofie Carsten Nielsens tale, da det stod klart, at partiet mistede ni af sine 16 mandater.

- Jeg tog ikke ind til Christiansborg, fordi jeg ikke var sikker på resultatet. Da de sidste tal var kommet i nat, vaskede jeg op og gik i seng, fortæller Rasmus Helveg.

Onsdag formiddag er han mærkbart ærgerlig og ked af det efter den syngende vælgerlussing, Radikale fik til det valg, de selv havde insisteret på skulle udskrives før tid.

- Partiet er gået voldsomt tilbage, og det har ramt mig. Det betyder, at jeg nu skal finde noget andet at lave, erkender Rasmus Helveg.

Han taler lavmælt og langsomt i telefonen, som om han vælger ordene med omhu. Han erkender også, at partiets nederlag i høj grad handler om netop det faktum, at de reelt udskrev valget.

Men han fortryder intet. Hans opbakning er entydig:

- Det var det, vi skulle. Det var den rigtig beslutning. Og det ser også ud til, at den virkede i den forstand, at det nu ser ud til, at Radikales mandater alligevel bliver afgørende.

Rasmus Helveg hentyder til spekulationer om, hvorvidt Radikale flirter med højrefløjen.

Stadig politiker

Onsdag morgen, da han stod op, havde han dog alligevel en forhåbning om, at han kunne blive en del af spillet om magten på borgen.

- Måske vil jeg ikke kalde det håb, men jeg er sådan en, der gerne vil se tallene, før jeg er sikker. Derfor ringede jeg til sekretariatet og fik nogle tal, og så stod det klart for mig, at jeg skal finde mig noget andet at lave, siger Rasmus Helveg.

På trods af, at han altså ikke længere skal have sin daglige gang på Christiansborg, tøver han ikke på spørgsmålet om, hvorvidt han bliver i politik.

- Jeg er stadig kandidat. Det her er spillets regler. Vores system er sådan indrettet, at det er vælgerne, der har magten. Jeg har ikke krav på at sidde i Folketinget, men selvfølgelig er jeg ærgerlig. Jeg kommer ikke til at lave det politiske arbejde, jeg havde håbet på, siger han.



I dag, dagen derpå, er der en masse praktik, han skal ordne. Valgplakaterne skal pilles ned, og hjælperne takkes.

- Jeg sidder og afvikler valgkamp. Den slutter ikke af sig af sig selv. Jeg er også fuldstændig afklaret, men selvfølgelig er jeg også ærgerlig, siger Rasmus Helveg.

Onsdag eftermiddag tog partiets leder Sofie Carsten Nielsen konsekvensen af, at vælgerne heller ikke stemte hende ind i Folketinget.

Dermed skal De Radikale i gang med at find en ny politisk leder.

Udover Radikale fik Venstre og Dansk Folkeparti massiv tilbagegang på Fyn, hvor Socialdemokratiet får et flot valg og vinder samtlige valgkredse suverænt.