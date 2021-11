Ung kandidat vippede spidskandidat: - Nu skal det være nemmere at være ung i Middelfart

Unge i kommunalpolitik er et sjældent syn. Også i Middelfart, hvor der ikke findes et medlem under 40 år i det nuværende byråd.

Men det ændrer sig nu, efter den unge Anna Poulsen (SF) i går fik nok stemmer til at sikre sig en af de i alt 25 pladser i Middelfarts kommende byråd.

- Jeg ovenud lykkelig og helt vildt rørt, siger hun.

Det nye 18-årige byrådsmedlem overhalede endda spidskandidaten for partiet Morten Thomsen (SF), som ikke formåede at få en plads i den kommende periode, til trods for SF fik to mandater ud af gårdagens valgresultat.