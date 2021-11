Vælgerfavoritten blev holdt udenfor: - Det er trist for Ærø

- Vi skal tilbage til Jørgen Ottos tid, for at finde noget, der ligner det her. Og dengang var det fordi, ærøboerne ville have Jørgen Otto som borgmester. Og man så et lignende billede i går – vælgerne har klart tilkendegivet, at de vil noget andet, end det de har fået de seneste fire år. Det får de ikke nu, siger Inga Blom Thomas og fortsætter.

- Det kan godt være, de øvrige partier siger, at vi i ÆrøPlus ikke har villet et samarbejde, men vi oplever, at vi hver gang vi har villet samarbejde, er blevet lukket ude. Det er så den stil, de ønsker at fortsætte nu. Jeg synes, det er trist for Ærø.

Inga Blom Thomas blev ved seneste kommunalvalg valgt ind i byrådet for Socialdemokratiet. Sidenhen forlod hun partiet og blev i stedet medlem af ÆrøPlus.