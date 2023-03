Væltet lastbil har spildt maling ud over motorvej på Fyn

En lastbil, der var lastet med maling, er væltet på Fynske Motorvej natten til onsdag, og det vil give problemer for trafikken på stedet både i morgen- og formiddagstimerne.

Det fortæller vagtchef ved Fyns Politi Milan Holck Nielsen.

Det er hele vestgående spor mellem afkørsel 57 Nørre Aaby og afkørsel 56 Ejby, der er spærret.

- Et forsigtigt gæt er, at vi nok er helt fremme ved middagstid, før vi kan åbne for strækningen igen, siger vagtchefen onsdag morgen.

Årsagen er den omfattende oprydning på stedet. Lastbilen kørte med maling, og det er væltet ud over motorvejen. Det skal fjernes, før motorvejen kan åbnes igen.

- Vi arbejder på at suge og rense det op. Før vi kan åbne motorvejen, skal vi have det op, så det ikke er fedtet og glat derude, siger Milan Holck Nielsen.

Lastbilen tippede over lidt efter midnat, og siden da har arbejdet med at få ryddet op efter uheldet pågået. Ingen kom til skade i uheldet, men både autoværn og lastbilen har fået betydelige skader.

Også Vejdirektoratet har varslet om længere rejsetid i morgenmyldretrafikken.

- Forvent forlænget rejsetid, skriver Vejdirektoratet på Twitter.

Her lyder en opdatering klokken 08 desuden, at oprydningsarbejdet trækker ud på stedet, så motorvejen ventes genåbnet i løbet af formiddagen.

Vagtchefen kender ikke uheldsårsagen. Politiet fik anmeldelsen om uheldet klokken 00.28.