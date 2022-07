Bidsk tone i nordfynsk jobcenter: Personale truet af klienter og udsat for chikane af egen ledelse

Arbejdstilsynet var på kontrolbesøg i foråret, og jobcentret skal nu med ekstern hjælp sørge for, at de overholder Arbejdstilsynets påbud inden februar næste år.

Arbejdstilsynet mener, at en række ansatte systematisk udsættes for mobning, men konstaterer også, at andre medarbejdere oplever en tæt dialog, at have meget frihed under ansvar og stor tillid til den ledelse på jobcentret, der er tale om.

Ingen navne

I påbuddet fra Arbejdstilsynet har man udeladt navnet og flere tilsyneladende belastende passager, men det fremgår af påbuddet, at problemerne går tilbage til den trivselsmåling som blev gennemført i 2020, og som medførte, at der fremadrettet skulle arbejdes med ledelseskommunikationen.

TV 2 Fyn har anmodet arbejdsmiljørepræsentant Lene Juul redegøre for, hvilken person i ledelsen i jobcentret, hvor der er 80 ansatte, der er tale om.

Hun henviser til direktør i Social- og Arbejdsmarked, direktør Mogens Bak Hansen.

Mogens Bak Hansen ønsker ikke at kaste lys over, hvem i ledelsen, der er tale om, men oplyser, at der er sat gang i en proces, der kører nu med ekstern hjælp.

Arbejdstilsynet dårligt behandlet

Arbejdstilsynet oplyser i sit påbud, at man selv har oplevet de ubehagelige sider af den person, der er tale om, og at personen selv har erkendt sig delvis enig i kritikken.

Arbejdstilsynet skriver bl.a., at man under sine tilsyn har oplevet at blive talt til nedsættende, disrespektfuld og i en latterliggørende tone, og at man har oplevet medarbejdere lukket ned, ignoreret og få stillet spørgsmål ved deres troværdighed på et møde med Arbejdstilsynet.

Flere ansatte har tilsyneladende ikke tillid til, at trivselsmålingerne har nogen effekt, og den manglende tillid afspejles også i endnu et påbud, som jobcentret har fået, og som skal efterkommes senest i november i år.

"Fucking idiot"

De ansatte udsættes tilsyneladende stadig oftere for agressive borgere, der kalder dem alt fra "fucking idiot", racist, beder dem holde kæft eller kommer med skjulte trusler.

Medarbejdere oplever at sidde alene med agressive borgere, borgere, der er kendt for at gå med våben, borgere med psykopatisk diagnose og borgere fra psykiatrisk afdeling, som man ikke kender diagnosen på.

Desuden oplever medarbejdere grov seksuel chikane på mails, sms og opringninger, og der har været tilfælde hvor en borger gik amok, smed med krus, papirer og elektronisk udstyr.

Ikke tillid til ledelsen

Alligevel føler de ansatte ikke, at deres angst og bekymringer bliver taget alvorligt af ledelsen.

Ansatte oplever generelt en negligering af hændelser fra ledelsen. De udfylder ikke voldsanmeldelser, da de er utrygge ved proceduren og fordi, de skal udfylde den sammen med den øverste ledelse. Derfor er der en stor underrapportering af vold, trusler og chikane, hedder det i påbuddet fra Arbejdstilsynet.

- Vi vurderer derfor, at arbejdet med borgerne i Jobcenter Nordfyn udsætter de ansatte for en sikkerheds- og sundhedsmæssig risiko, hedder det i Arbejdstilsynets påbud.