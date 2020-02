Blomsterhandler printer miljøvenlige blomster

Hos blomsterhandleren Blomster til alt i Bogense bugner disken ikke så overraskende af blomster i alle farver.

Men flere af dem er ikke, som blomster er flest – de er nemlig af plastik.

Ejeren Jette Pedersen har taget nye metoder i brug i sin blomsterbutik til gavn for miljøet og for at gøre noget anderledes.

- I modsætning til alle mulige andre plastikting, man kan få, er det her miljøvenligt plastik. Så i stedet for at det ligger i al evighed, er det her nedbrydeligt, siger hun til TV 2/Fyn.

Lavet af raps og majs

Blomsterne, der primært bruges til pynt i potter eller anden dekoration sammen med butikken levende blomster, er lavet af rester fra raps og majs, der bliver til den nedbrydelige plast, som 3D-printeren bruger.

Men det er altså ikke kun miljøet, det er til gavn for, fortæller Jette Pedersen.

- Kunderne har fundet ud af, at de kan komme ind til mig og bestille noget, der er helt anderledes end det sædvanlige, man kan få alle steder. Jeg har flere, der slæber familie og andre besøgende med ind, siger hun.

Derfor er det også langt fra kun blomster, printeren spytter ud. Hjerter, påskeharere, nøgleringe med en selvvalgt tekst er også noget af det, der hitter. Og byens kirke har sågar fået sin egen miniaturemodel i 3D-print.

Sådan ser den lokale kirke ud i 3D-print. Det har taget cirka 27 timer for maskinen at lave miniaturemodellen. Foto: Jeanette Fournier

Begyndte ved et tilfælde

Faktisk begyndte det hele ved et tilfælde, fortæller Jette Pedersen. Hendes mand, der er it-programmør, kom for nogle år siden hjem og proklamerede, at han godt kunne tænke sig en 3D-printer.

- Jeg troede bare, det var et nyt legetøj, men nu har jeg efterhånden taget patent på den. Så han får ikke lov til at lege med den alligevel, siger blomsterhandleren med et grin.

Der gik heller ikke lang tid, før de måtte udvide til en større model, der også kan printe vaser og krukker. I dag er det kun fantasien, der sætter grænser, og Jette Pedersen har da heller ingen intentioner om at stoppe sine kreationer på 3D-printeren lige foreløbig.