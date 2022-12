Borgmester om afdød godsejer: - En mand der brændte for tingene

Den 55-årige godsejer og direktør for Langesø Slot, Hans Berner, er fredag fundet død.

- Det er med meget stor sorg, at Langesø Fondet og Langesø Golf A/S har modtaget meddelelse om vores bestyrelsesformand, Hans Berners, alt for tidlige bortgang.



Det skriver Langesø Fondet i en pressemeddelelse.

I sin tid som godsejer anlagde Hans Berner blandt andet en 18 huller stor golfbane i området ved Langesø. Han var derfor en anerkendt person i golfmiljøet.

- Han har gjort meget for at få udbredt golfen. Han har været foregangmand for at gøre det til en større folkesport end det plejede at være, siger formand for Dansk Golf Union Lars Broch Christensen.

Anlæggelsen af golfbanen og flere andre projekter betød, at Hans Berner ofte var i kontakt med kommunen. Derfor er Nordfyns borgmester, Morten Andersen (V), også trist over nyheden om, at Hans Berner er gået bort.

- Jeg vil ikke sige, at han var en kantet person, men han havde sine principper, og han vidste hvordan han ville have tingene, når han mødte os som kommune. Men han var også interesseret i af finde aftaler og løsninger på tingene, siger Morten Andersen.



- Man skulle være godt klædt på, når man skulle møde ham i diskussioner, for det var han selv. Det er sådan nogle mennesker, man kun kan have stor respekt for. Det betød jo, at han ikke tog ligegyldigt på tingene. Han brændte for tingene.

- Det er umådeligt trist, at en som ham pludselig bliver revet bort i sin bedste alder, siger borgmesteren.

Også på Facebook er der kommet mange reaktioner oven på godsejerens bortgang.