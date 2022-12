Godsejer fundet død på Langesø Slot

Bestyrelsesformand og direktør for Langesø Slot ved Morud, Hans Berner, er fundet død.

Det skriver Langesø Fondet i en pressemeddelelse.

- Det er med meget stor sorg, at Langesø Fondet og Langesø Golf A/S har modtaget meddelelse om vores bestyrelsesformand, Hans Berners, alt for tidlige bortgang, står der i pressemeddelelsen

I sin tid som bestyrelsesformand for Langesø Fondet, der driver Langesø Slot, har Hans Berner særligt haft fokus på dyrkning af juletræer og de omkringliggende skovarealer.

Derudover har Hans Berner også været med til at anlægge en mountainbikebane i en af Langesøskovene, der ifølge Langesø Fondet har inspireret til udvikling af lignende baner i andre dele af landet.

Sønnen overtager formandsposten

Den afdøde godsejer brugte desuden en lang årrække på at etablere og drive golfbanen Langesø Golf, som har været en stor succes.

- Takket været Hans Berners utrættelige og professionelle engagement er det lykkedes at fastholde og udvikle et stærkt brand og en loyal kreds af golfspillere, som har nydt godt af Hans Berners store faglige kompetencer og passion for golfsporten, skriver Langesø Fondet i pressemeddelelsen.

Hans Berners søn Adam Berner vil indtræde som bestyrelsesformand for Langesø Fondet efter sin far.

- Det pludselige tab af Hans er ikke alene et stort personligt tab af min far og mentor, det er også et stort tab for Langesø Gods, som har mistet en energisk og entusiastisk daglig leder. Min fars død har efterladt alle i stort chok, siger Adam Berner i pressemeddelelsen.

Hans Berner blev 55 år. Dødsårsagen er ikke oplyst.