Byrådsmedlem positiv over idé, der havde kostet hans egen plads i byrådet

Står det til 1. viceborgmester i Nordfyns Kommune Anders Thingholm (K) så skal kommunalbestyrelsen trimmes fra 25 til 21 medlemmer. Kort og godt for at spare penge.

- Når vi arbejder med vores budget, prøver vi også at finde de penge, der gør, at vi kan lave et budget i balance. Og det her er en af de ting, som vi bør se på efterhånden, siger Anders Thingholm.

Og der er opbakning til forslaget fra Socialdemokratiet.

- I bund og grund er det en rigtig fin ide at kigge på, hvor mange kommunalbestyrelsesmedlemmer vi skal være, siger kommunalbestyrelsesmedlem Kasper Solberg (S).

I Nordfyns Kommune får et medlem af kommunalbestyrelsen 104.000 kroner i vederlag om året. Fjerner man fire politikere, vil kommunen rundt regnet spare en halv million kroner.

- Det er en dråbe i et meget, meget stort, kommunaløkonomisk hav, men lidt har også ret, og jeg synes vi hele tiden skal vende hver en krone vi har, siger Kasper Solberg.

Nogen taber på det her

At slanke en kommunalbestyrelse med fire medlemmer kan virke betydningsløst, men det har en stor demokratisk betydning, siger kommunalforsker Roger Buch.

- Der er nogen, der kommer til at tabe på det her. Det bliver sværere at komme ind i kommunalbestyrelsen. Hvis man går fra 25 til 21, så stiger spærregrænsen for, hvornår man kan komme ind, og det bliver sværere for de små partier, der ligger nede omkring spærregrænsen, siger han.

Ville ikke være kommet ind

Et af de kommunalbestyrelsesmedlemmer der til kommunalvalget i 2021 kom med på et af det yderste mandater, er Socialdemokratiets Johnny Kristensen.

Det er hans første periode som byrådsmedlem - og havde der i 2021 kun været de foreslåede 21 pladser, så var han ikke kommet ind.