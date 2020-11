Danmarks bedste skal dyste i DM i luftballon over Fyn

Næste år bliver der tændt op under luftballonerne i Morud, når Nordfyns Kommune lægger himmel til danmarksmesterskaberne i luftballon 2021.

- Nogen vil jo nok påstå, at varm luft er forbeholdt politikere, men jeg er glad for, at det er lykkedes at tiltrække endnu en spændende begivenhed til Nordfyn, fortæller Nordfyns borgmester Morten Andersen (V) muntert i en pressemeddelelse.

- Jeg tænker, at det vil blive et fantastisk syn at se alle de store balloner flyve rundt over Nordfyns smukke natur.

Hip hurra for Morud

Præcis, hvor de 20 meter høje luftballoner bliver sendt af sted fra, afhænger af vind og vejr. Sikkert er det dog, at Morud, der fylder 600 år i 2021, bliver centrum for danmarksmesterskaberne.

Fynboerne kan forvente at se et lige så spektakulært syn over Nordfyn næste år. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

- Vi er bare megaglade for, at det er lykkedes at kunne kombinere Moruds runde fødselsdag med et så attraktivt DM som DreamBalloon Cup, siger direktør i Nordfyns Erhverv og Turisme Per Olesen.

Endnu er kun en enkelt ballonskipper tilmeldt mesterskaberne, og det er den forsvarende danmarksmester Christoffer Mundt. Der er dog først tilmeldingsfrist i februar, så mon ikke den forsvarende mester nok skal få konkurrence.

Sådan vinder man DM i ballonflyvning Når varmluftballoner deltager i konkurrencer og mesterskaber, går det i al sin enkelthed ud på præcisionsflyvning af forskellig karakter. Målet er typisk et vejkryds som ligger nogle kilometer fra dér, hvor ballonerne er steget til vejrs. Da en Luftballon ikke har noget rat, og piloten kun kan styre ballonen op og ned, kan flyveretningen kun styres på de forskellige vindretninger, der er i de forskellige luftlag. Det betyder i praksis, at den pilot, der er bedst til at aflæse vindretningen i de forskellige luftlag, kommer tættest på målet. I en konkurrenceflyvning indgår der oftest to-fire delkonkurrencer. Under et mesterskab er der cirka otte flyvninger og dermed 15-25 delkonkurrencer – hvis vejret tillader det. Den pilot, der har flest point i de gennemførte konkurrencer, vinder mesterskabet. Kilde: https://dm2021.ballonunion.dk/ Se mere

Det forventes, at mellem 15 og 20 balloner vil stige til vejrs samtidig. Ballonskipperne dyster i præcisitionsflyvning - altså hvor dygtige, de er til at komme fra A til B i en varmluftballon.

DreamBalloon Cup 2021 afholdes fra den 10. august til den 14. august 2021 med Ditlevsdal Bisonfarm som stævnecentrum. De kæmpestore luftballoner vil starte og lande rundt på Nordfyn, helt afhængig af dagens vind og vejr.