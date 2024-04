Fiskeristyrelsen deler advarsel efter mærkeligt fund

Lørdag var ikke en helt almindelig dag på job for skibsføreren på Fiskeristyrelsens kontrolskib, Havternen.

Her faldt skibsfører Søren Egelund Nielsen over et ret underligt fund, da de sejlede rundt i Båring Vig ved Nordfyn under en redskabskontrol. Her spottede han ved et tilfælde en bøje, som vakte undring.

- Der var noget mærkeligt ved den her bøje. Den var for langt fra kysten til, at den havde den funktion, at der skulle være en jolle sat op, siger han.

Skibet sejlede derfor hen for at undersøge bøjen nærmere. På bunden af bøjen fandt man en tønde med hummerkløer i, der formentlig har fungeret som et hyttefad. Et redskab, som bruges til at opbevare levende fisk.



Men fastbundet til bøjen var også et 1,5 kilometer langt såkaldt spøgelsesgarn, som er et garn, der enten er blevet mistet eller efterladt.



- Det tog over seks timer, før hele nettet var halet ombord og pakket, fortæller skibsfører på Havternen, fortæller skibsføreren.