Henrik fandt halvtredser på vejen - og så ville alle have fat i den

Der kom forslag om at give pengene til trængte familier i Søndersø og Skamby via Søndersø Kirke.

- Jeg prøvede at give den til noget julehjælp på Nordfyn, men jeg kunne ikke finde noget, der passede, siger Henrik Eriksen, der overvejede den lokale kirkes julehjælp.

- Kirken vil kun give julehjælp til medlemmer af folkekirken. Det er et lukket fællesskab, og det synes jeg er lidt snæversynet, forklarer Henrik Eriksen.

Søndersø Kirke oplyser rigtigt nok, at det er et krav, at modtagere af kirkens julehjælp er medlemmer af folkekirken. Det er dog forskelligt fra kirke til kirke.

Hjemløse, sorggrupper og børnefamilier

Jagten på at finde den nye ejermand af halvtredseren på parkeringspladsen gik videre.

- Der var mange, der skrev, og jeg ville egentlig ikke bruge al den tid eller energi på det, fortæller Henrik Eriksen.

- Det er jul, og jeg mangler ikke en halvtredser. Det var bare for at lave en sjov gimmick, forklarer han.

Han fik henvendelser om at give pengene til Hus Forbi og de hjemløse, sorggrupper for børn på Nordfyn samt andre former for julehjælp.

Der er mange, der har brug for hjælp i år. Ifølge Mødrehjælpen er der tale om et rekordår - over 24.000 børnefamilier på landsplan har søgt om økonomisk hjælp til at komme igennem juletiden.