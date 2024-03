Klistrede klumper dræner alt liv i vandløb: - Ej for satan, det ser frygteligt ud

Lammehaler tager livet i vandløbet

I forsøget på at gøre TV 2 Fyns udsendte reporter klogere træder Kenneth Nielsen et par skridt ned mod bækken, hiver en tommestok frem og rører den rundt i vandet, mens han giver sig til at forklare, hvad problemet er:

- Det her er et tydeligt tegn på, at der er enormt meget næringsstof i vandet. Det tager ilten fra vandløbet, og så er det ikke muligt for fisk, andre dyr og planter at leve.

Men i vandløbet nedenunder ser det helt anderledes ud.

- Her skulle der jo være noget vegetation af noget grønt i stedet for det der, siger Kenneth Nielsen, der er bestyrelsesmedlem i Naturfredningsforeningen i Nordfyn.

“Det der”, som Kenneth Nielsen kalder forureningen i vandet, er såkaldte lammehaler. En alge, der suger alt liv ud af vandløbet.

- Det samler sig i klumper. Klistrede slimklumper, der lægger sig.

Kenneth Nielsen har det seneste år været med til at tage vandprøver fra Horsebækken. Det er blevet til 80 af slagsen, som er taget hvert 14. dag.

