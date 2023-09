Krisemøde: 19 måneder gammel dreng fjernet uden varsel

I Nordfyns Kommune erkender Karsten Poulsen, direktør for Børn og Unge, at det er et voldsomt greb.

- Det er i helt ekstraordinære situationer, vi kan nå dertil, og vi har faktisk aldrig gjort det før, siger han.

Et udfordret området

Det nylige clean cut er imidlertid ikke den eneste sag, der nager PLF.

Ankestyrelsen har for nylig gennemført en stikprøve-kontrol med ti sager fra børn- og ungeområdet i Nordfyns Kommune. Den viste, at halvdelen af de lovpligtige børnesamtaler ikke blev holdt, mens hver tredje børnefaglige undersøgelse heller ikke blev gennemført forud for, at der blev truffet afgørelse i en sag.

- Hvordan kan man sikre sig, at det er det rigtige match, når der ikke bliver lavet de handleplaner, samværsplaner eller børnesamtaler, der skal. Så er der ingen retning for formålet med anbringelsen, siger Inge Neander.

Karsten Poulsen peger på, at kommunen er i gang med et målrettet stykke arbejde, der skal forbedre kvaliteten på området.

- Vores børn og ungeudvalg har vedtaget en udviklingsplan for de næste to år. Blandt andet i dag sidder alle vores rådgivere og uddanner sig i at lave børnesamtaler, så vi kan arbejde med så høj kvalitet som muligt, siger Karsten Poulsen.