Se med live: I dag sendes de første gæster i 622 dage sydpå fra lufthavnen i Odense

TV 2 Fyn er med i Hans Christian Andersen Airport i Beldringe, når de første fynske chartergæster vender tilbage til lufthavnen, der har haft flytrafikken på pause siden 16. oktober 2019 - blandt andet på grund af coronaviruspandemien.





Så mange arbejder i lufthavnen

I lufthavnen er der i forbindelse med flyafgangen 17-18 ansatte på arbejde for at sørge for, at gæsterne kommer afsted til Mallorca.

Det drejer sig om brandfolk, bagagehåndtering, checkin-medarbejdere, sikkerhedsfolk og servicefolk

- Det minder lidt om en generalprøve på et teaterstykke, fortæller Hans Okholm Vejrup.