Ingen konkrete planer om rutefly fra Odense

Fly og droner side om side

I stedet for at satse på rutefly vil Hans Christian Andersen Airport, der blev opkaldt efter den fynske eventyrforfatter for at blive mere kendt i verden, satse på ubemandede luftfartøjer.

- Ambitionen er at opbygge et økosystem omkring droner med arbejdspladser, forskning og uddannelse i lufthavnen. Vi er allerede godt på vej sammen med blandt andre SDU og andre aktører inden for dronebranchen og den omkringliggende industri. Den skærpede droneindsats bliver ikke på bekostning af bemandet trafik i lufthavnen, da bemandet og ubemandet luftfart inden for overskuelig fremtid kommer til at flyve side om side, siger Hans Okholm Vejrup.



Lufthavnen har i det seneste årti intensiveret arbejdet med at blive et af Europas førende drone-testcentre.