Vil gøre alt for at undgå coronavirus: Minkavlers familie er flyttet ud på ubestemt tid

I et desperat forsøg på at undgå, at hans tre farme bliver smittet med corona-virus, har minkavler Martin From valgt at isolere sig fra sin egen familie.

For nylig flyttede hans kæreste og deres tre børn derfor væk fra hjemmet ved minkfarmen i Bredstrup på Nordfyn. De bor nu på ubestemt tid i et lejet hus, og familien ses kun sjældent.

Og altid med størst mulig forsigtighed - med mundbind og fysisk afstand, og både kys og kram er helt udelukket.

- Vi gør alt, hvad vi kan for at undgå at få coronasmitte på vores farme. Vi følger selvfølgelig anbefalingerne omkring sprit, mundbind og tøjskift. Men det er en risiko, når børnene for eksempel går i skole og har kontakt med mange andre familier. Det skal ikke være sådan, at de føler, at det var deres skyld, hvis vi skulle få virus ind, siger Martin From til TV 2 Fyn.

- Det er en frygtelig situation. Det er slet ikke sjovt. De savner deres far, og jeg savner dem. Det er kun noget vi gør i en kortere periode, for det er absolut ikke holdbart på den lange bane.

Her er August på syv og Villads på 11 år, som minkavler Martin From må tage til takke med at være far til på afstand for tiden. Foto: Martin From

158 minkfarme ramt af virus

De seneste måneder har coronavirus spredt sig blandt minkfarme, særligt i Nordjylland, men også andre områder af Jylland. I alt 158 farme er smittede.

Ingen af de 42 fynske farme er dog ramt, men lige nu holder de alligevel vejret, fortæller Martin From, der også er formand for den fynske afdeling af Danske Minkavlere.

For regeringen har besluttet at aflive alle mink fra farme, der får bare et enkelt tilfælde af coronavirus og alle mink, der bor i en radius af 7,8 kilometer fra en smittet farm.

Erstatning i tilfælde af smitte Både smittede og ikke-smittede farme, der pålægges at aflive dyr, får 100 procents erstatning for det salg af minkskind, de mister. Men når det kommer til erstatningen af deres driftstab knyttet til aflivningen af deres avlsdyr, får en smittefri farm 100 procent erstatning, mens en smittet farm kun får 20 procent. Fordi salget af skindet fylder mest på økonomien, vil en smittet farm ifølge Fødevarestyrelsen samlet set typisk få omkring 18 procent mindre i erstatning end en rask farm. Se mere

Samtidig kompenserer man minkavlerne på en måde, så smittede farme får mindre i erstatning end farme, der ikke er smittet, men som blot afliver dyr, fordi man ligger indenfor den kritiske zone.

For Martin From, der har i alt 65.000 mink, heraf mere end 9.000 avlsdyr, ville der være tale om et stort økonomisk tab. Og det kan i værste fald betyde lukning af virksomheden, som hans farfar startede, og som er blevet udviklet gennem tre generationer.

- Hvis strategien fortsætter, så vil det koste mig i omegnen af to millioner kroner i driftstabserstatning. Og så tror jeg, jeg skulle finde noget andet at lave. Jeg tror, at vores finansielle samarbejdspartner ville smække kassen i. Så ville vi blive vi nødt til at flytte herfra og lukke virksomheden, siger han.

Lige nu er der ingen, der kan fortælle mig, hvad jeg skal gøre for at holde smitten ude Martin From, minkavler

En hån mod minkavlerne

Men det er helt urimeligt at gøre forskel på erstatningen mellem farme, der ikke er smittede, og farme, der er smittede. Det mener Venstres fødevareordfører Erling Bonnesen.

- Vi har det sådan i Danmark, at alle er lige for loven. Og kun at give 20 procent af driftstabet tilbage til de minkavlere som uheldigvis bliver smittede, det er jo simpelthen en hån, siger han.

Fødevareminister Mogens Jensen (S) siger til TV 2 Fyn, at kompensationsmodellen har været sådan i 30 år, fordi den har været brugt til at skabne et incitament til at holde farmene fri for smitte - uanset om det så har handlet om coronavirus, fugleinfluenza eller salmonella.

- Det her handler om, at vi forventer, at minkejerne gør alt, hvad de kan, for at undgå, at smitten kommer ind. Det skal der være et økonomisk incitament for. Ordningen har fungeret sådan i mere end 30 år, og den har branchen i al den tid været tilfreds med, siger han.

Minkindustrien i Danmark Danmark er verdens største producent af minkskind. Der er i alt 1.137 minkfarme i Danmark, der producerer omkring 12-13 millioner minkskind årligt.’ Skindet sælges på auktioner hos Kopenhagen Fur fire gange om året. Kopenhagen Fur er verdens største auktionshus for rå pelsskind – primært mink. Der udbydes op til fem millioner minkskind på hver auktion. Omkring 99 procent af de pelsskind, der sælges på Kopenhagen Furs auktioner, går til eksport. Værdien af salget var i 2019 på over fem milliarder kroner. Se mere

- Og så er forskellen mellem smittede farme og ikke-smittede farme meget lille. Den svarer samlet set til en forskel på 18 procent, siger Mogens Jensen.

Er det rimeligt, når I ikke selv ved, hvordan smitten opstår på minkfarmene, eller hvordan den spredes imellem dem?

- Det er ikke anderledes end med andre typer sygdomme, hvor man slår besætninger ned, og hvor man skal tage sine forholdsregler for at undgå, at smitten kommer ind.

Måge havde smitte på foden

Men det argument køber Erling Bonnesen ikke.

- Det holder jo ikke en halv meter. Der er ingen avlere, der har lyst til at få smitten ind. Selvfølgelig gør alle avlerne alt, hvad de kan, for at beskytte deres produktion. Den kompensation, der skal gives, skal dække hele tabet. Hverken mere eller mindre, siger han.

Havde jeg været skødesløs og gjort noget stik imod anbefalingerne, havde det været en helt anden situation Martin From, minkavler

Mikavleren Martin From er heller ikke glad for ministerens svar.

- Det er jo urimeligt. Det argument holder kun, hvis vi ved, hvordan man skal undgå det. Lige nu er der ingen, der kan fortælle mig, hvad jeg skal gøre for at holde smitten ude, så det, synes jeg ikke, holder vand, siger han.

- Havde jeg været skødesløs og gjort noget stik imod anbefalingerne, havde det været en helt anden situation. Vi gør alt, myndighederne beder om. Og i mit tilfælde mere.

Myndighederne har uden held forsøgt at finde ud af, hvordan smitten er opstået på minkfarmene. Senest har forskere på Københavns Universitet funder spor af coronavirus på en enkelt måges fod, og derfor vil man nu undersøge, om måger kan være årsagen til, at smitten har bredt sig. Mågen var ikke inficeret med virus i kroppen, men bar den på overfladen af kroppen.

På farmen i Bredstrup håber Martin From, at man snart bliver klogere, så familien kan flytte hjem igen.