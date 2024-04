14-årige Vilma skiftede kedelige avisruter ud med solstrålejob

Vilma kommer slentrende ned ad gangen med Ludospillet i sine hænder.

Ved hendes side går 74-årige Winnie, der knytter sig til sin rollator. Hun er en af beboerne på Strandhøjen Friplejehjem i Nyborg.

Selv med årtiers forskel i alder, deler de to et hjertevarmt venskab. For 14-årige Vilma Marie Visby er dette mere end bare et fritidsjob - det er en læring i empati og menneskelig forståelse, der styrker hendes drøm om at blive politikvinde.

Det er torsdag eftermiddag, og det betyder, at hun har en vagt på friplejehjemmet, hvor hun fritidsjobber.