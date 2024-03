Antisnyd-program tog private screendumps hos elever

Hendes fulde navn, adresse og cpr-nummer er med på billederne. Hun frygter, at de oplysninger kan blive misbrugt.



- Jeg håber, at de vil forstå, at det her er mere alvorligt, end de går og tror, siger hun.

Informationen kunne have været bedre

Skolen er nu i gang med at undersøge, hvad der præcis er sket. Det fortæller rektor for HF og VUC Fyn Stig Holmelund Jarbøl, som HF og VUC Fyn høre runder.

Han forklarer, at programmet skal aktiveres af skolen og af den enkelte kursist. Programmet slutter, når eksamen slutter, eller eleven afslutter programmet.

I dette tilfælde satte skolen programmet i gang med at optage fra klokken 8 til klokken 14.30, selvom prøven først startede klokken 9 og sluttede klokken 14. Det hænger sammen med, at der er tale om en terminsprøve, forklarer rektoren.

- Ved en terminsprøve giver vi lidt mere tid i begge ender for at vi lokalt kan tilpasse, hvornår det passer den enkelte underviser og enkelte klasse at lave terminsprøven, siger Stig Holmelund Jarbøl.

Signe Rose Smestad aktiverede tilsyneladende programmet, da hun kom klokken cirka 8.20 den morgen. Efterfølgende loggede hun blandt andet ind på e-boks.



- Det er klart, at der har hun jo aktiveret programmet, og så monitorerer det jo, siger han.

Rektoren erkender dog, at skolen ikke har informeret godt nok om, at programmet kunne startes allerede fra klokken 8.

- Vi skal sørge for at være mere præcise om, i hvilket tidspunkt, at Examcookies kan aktiveres, siger han.

Stig Holmelund Jarbøl mener dog stadig, at eleverne kan have tillid til softwaren. Skolen vil da også forsætte med at bruge programmet fremover.

Direktør: Programmet starter, når prøven starter

Direktør i virksomheden Examcookie Morten Claudius Jakobsen, som står bag programmet af samme navn, understreger over for TV 2 Fyn, at programmet kun tager billeder i det tidsrum, at skolen har oplyst, at prøven varer.

- Det eneste, jeg kan sige er, at vi monitorerer ikke, før prøven starter, siger han.

Det er ifølge ham aldrig sket, at programmet ved en fejl er startet før tid.

- Vi har haft 150.000 elever til prøve, og det er aldrig sket, siger han.

Direktøren fortæller, at programmet ikke skelner imellem, om der er personfølsomme oplysninger på skærmen eller ej.

- Den tager billeder af din skærm. Så hvis du åbner noget personfølsomt under din prøve, så tager den billeder af det, du kigger på. Det siger sig selv, siger han.

Han tilføjer, at der er mulighed for at få billederne slettet, hvis man har fået taget billeder af personfølsomme data. Det kan man få ved at rette henvendelse til skolen eller til Examcookie.

Elev føler sig stadig utryg

Efter kursistrådets møde med ledelsen føler Signe Rose Smestad sig delvist betrygget ved at bruge systemet.

- Jeg er stadig lidt utryg ved situationen, fordi det er privat data, det drejer sig om, siger hun.

Hun er dog tilfreds med, at sagen nu bliver undersøgt.

- Jeg har stadig en tvivl overfor det her system, men jeg er sikker på, at nu har vi fået ledelsens opmærksomhed, og de undersøger tingene nu, siger hun.

Hun hæfter sig også ved, at skolens ledelse har erkendt, at de skulle have informeret bedre om, at programmet kunne starte en time før prøven startede.

- Nu ved jeg, at jeg ikke skal gå ind på noget følsomt, når jeg har startet programmet, siger hun.