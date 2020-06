Arkæolog piller Nyborgs historie fra hinanden

Midt i den gamle kongeby Nyborg står en 110 meter lang middelaldermur.

Det længste stykke bevarede rest af en middelalderlig bymur i Danmark. Sådan står der på et officielt skilt ved muren, som skal lokke folk til at komme på sporet af Nyborgs fortid.

Men nu viser det sig, at den historie ikke holder.

- Det passer ikke, konstaterer Claus Sørensen, der er middelalderarkæolog på Østfyns Museer.

Han er manden, der - skrab for skrab, penselstrøg for penselstrøg - har pillet historien om Nyborgs bymur fra hinanden.

Læs også Fortidsfund gjort i Nyborg: - Det er rigtig, rigtig stort

Et hul, som han begyndte at grave i, afslørede nemlig, at der ikke bare var én - men hele to mure.

- Den her mur er altså sat om, fortæller Claus Sørensen og fortsætter:

- Her kommer vi om til en væsentlig ældre mur fra 16-1700-tallet, men den er selvfølgelig ikke middelalderlig, som der stod henne på skiltet.

Genstande fra nutiden

De genstande, som Claus Sørensen har fundet, da han begyndte at grave, tyder heller ikke ligefrem på, at der er tale om genstande fra Middelalderen.

En toilettaske med en Colgate-tandpasta og en hårklemme.

- Den er fundet her lige inde bag toppen af den 'middelalderlige' bymur. Så det var lidt en overraskelse, fortæller Claus Sørensen.

Læs også Overraskende arkæologiske fund i Nyborg

Men de lidt aparte arkæologiske fund stopper ikke her. I modsætning til de normale fund, der ofte er i stykker, så fandt Claus Sørensen også et helt intakt Jägermeister-glas.

- Så det er jo ikke fordi, det er helt så gammelt, som vi havde gået og troet. Den er simpelthen sat om af flere omgange, den her mur, siger arkæologen.

Helt skidt er udgraveningen dog ikke. For mellem toilettasker og Jägermeister-glas fandt Claus Sørensen også mere traditionelle fund - nemlig potteskår.

- Det ser jo ikke ud af meget, men det er alligevel sådan noget her, der er fantastisk daterbart for os, siger Claus Sørensen.

Selv om muren altså ikke er så gammel, som man gik og troede i Nyborg, er der planer om at gøre den mere synlig. Det kan ligefrem betyde, at den gamle Rosenbækken atter bliver synlig med rindende vand.

Læs også Hjulsporene er der endnu: Østfyns Museum finder 800 år gammel middelaldervej