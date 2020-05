Bageren holder fri: Sådan bager du dine egne hveder

Selvom meningerne er delte om de varme hveder, så bliver der bagt millioner af dem op til store bededag. De fleste af os springer over, hvor gærdet er lavest og køber hvederne i supermarkedet eller hos den lokale bager. Men har du lidt gær, mel og sukker, så kan du jo prøve at bage dem selv.

Bagerne måtte ikke arbejde

Traditionen med at spise varme hveder i forbindelse med store bededag stammer fra midten af 1800-tallet. Ligesom alle andre måtte bagere ikke arbejde på store bededag. Derfor bagte de hvedeknopper om torsdagen, som folk så selv kunne lune eller riste dagen efter og spise på bededagen. Af ukendte årsager er den tradition blevet rykket til torsdag aften.

Hvorfor spiser vi hveder torsdag aften. Se eller gense TV 2/Fyns indslag fra 21. april 2005, hvor vi er på besøg hos bageren i Nyborg.

Store hvededag eller?

Ifølge TV 2 er det kun 15 procent af danskerne, der spiser varme hveder i aften. Men hvad gør du?

Kanoner og hveder på volden

Flere steder i landet er der tradition for at mødes for at markere store bededag. Det gør de også i Nyborg i år. Og det gjorde de også i 2005, hvor TV 2/Fyn besøgte Nyborg Vold. Her var skikken med at mødes på volden til varme hveder, fællessang og kanonsalut blot få år gammel.

Du kan se udsendelsen fra dengang lige herunder.

Se indslaget fra 2005 fra Nyborg.