Borgerklager vælter ind i fynsk kommune: Folketingsmedlem vil lange bøder ud

Venstres gruppeformand i Nyborg Kaj Refslund erkender, at byrådet måske burde have lyttet lidt bedre, men i dag har partiet ingen planer om at afskaffe borgerådgiveren, som han mener både politikerne og administrationen har gavn af, fordi der gives en tilbagerapportering af, hvordan borgerne opfatter kommunen.

Han erkender også, at der har været knas i samarbejdet med borgerrådgiveren under den tidligere administrative ledelse, men mener, at der er tale om en tilvænningssag.

- Jeg mener også, vi er godt på vej, og det er også borgerrådgiverens opfattelse. Vi er ved at gendanne en ny og dygtig organisation, og vi har en sagspukkel, der er i gang med at blive ryddet af vejen, siger Kaj Refslund.