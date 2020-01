Coronavirus spreder sig: Fynsk far bekymret for sin søn

Alle ikke-nødvendige rejser til Hubei-pronvinsen i Kina frarådes på grund af den frygtede coronavirus. Og det har været årsag til stor bekymring hos fynske Erik Nielsen.

I disse dage har han fra huset i Nyborg holdt tæt kontakt med sin søn, Allan Nielsen, der bor og arbejder i millionbyen Shenzhen, 1000 kilometer fra Wuhan, som er allerhårdest ramt af virussen.

- Det fylder meget. Man bliver nervøs, når ens søn er på den anden side af jordkloden, når det smitter, det er dødeligt, og jeg ved ikke hvad. Så bliver man utryg, så tænker man en del over det, siger Erik Nielsen til TV 2/Fyn.

Følger situationen hele tiden

Der har været flere tilfælde af smitteudbrud tæt på Allen Nielsens bopæl i den kinesiske by Shenzhen.

Og så sent som søndag blev der indført maskepåbud i den provins, han bor i, og folk bliver rådet til at blive indendøre.

Det kan danskeren tydeligt mærke i sin omgangskreds.

- Jeg kan mærke på de sociale medier, at mine kinesiske kollegaer og venner alle sammen er meget nervøse, og de følger situationen hele tiden, siger han.

Allan Nielsen forlader heller ikke sit hjem uden sin ansigtsmaske, hvis han skal hen et sted, hvor der er mennesker.

Har købt ekstra vand og mad

Allan Nielsen har købt ekstra vand og mad for at være på den sikre side, hvis han ikke kan komme udenfor. Men ellers sætter han sin lid til de kinesiske myndigheder.

- Jeg har ikke indtryk af, at jeg behøver være bekymret for, at de ikke har ressourcerne eller kompetencerne til at håndtere det, siger han.

Helt så roligt kan faren hjemme i Danmark ikke tage det, man han kan heller ikke afvise, at han måske overtænker situationen lidt.

- Sikkert, men jeg tror alle forældre har det sådan, hvis man har børn i Kina, siger han.