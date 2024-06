Efter rocker-succes: Nu vil Nyborg også smide Hells Angels ud

Fredag måtte Hells Angels i Odense indse, at de skal forlade klubhuset på Petersmindevej 20 i Odense. Klubben tabte nemlig en klagesag i planklagenævnet mod Odense Kommune, som har udelukket Hells Angels fra at samles på adressen.

Årsagen skal findes udenfor Fyn, hvor Hells Angels og den ulovlige bande Loyal to Familia ligger i åben konflikt.

Det har fået politiet til at vurdere, at konflikten kan resultere i angreb mod klubhuset. Med dagens juridiske sejr til Odense Kommune vil Nyborgs borgmester, Kenneth Muhs (V), gå efter samme løsning i det østfynske, hvor klubben holder til på Langelandsvej.

- Det er et nybrud, at vi har mulighed for at lave en permanent lukning. Så det jeg har bedt om er, at vi undersøger muligheden for at gøre det samme i Nyborg, siger borgmesteren.

Han har nu bedt kommunens juridiske afdeling om at kontakte kollegaerne i Odense, og undersøge om Nyborg kan lave samlingsforbud på samme betingelser.

- Hvis det her kan udstrækkes til at gøre, vi også kan tage en permanent beslutning her i Nyborg, hvilket vi ikke tidligere har kunne gøre, så kommer vi til det, konstaterer han.



Politiet har allerede lukket klubhuset i Nyborg midlertidigt, men det er ikke nok for Kenneth Muhs.

- Politiet træffer beslutningen om en midlertidig lukning. Nu håber jeg vi har mulighed for at gøre det permanent.