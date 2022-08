Endnu en ridderfest for lukkede slotsdøre: Nyt møde om skandaleprojekt

Østfyens Museer mødes tirsdag med Nyborg Kommune, Slots- og Kulturstyrelsen og Real Dania, om det skrinlagte renoveringsprojekt Nyborg Slot.

Håbet fra Østfyens Museer er, at mødet kan få projektet tættere på en åbning, efter at turisterne nu i godt fire år har været låst ude af slottet.

Noget der blev helt tydeligt søndag, hvor tusindvis besøgte den traditionsrige middelalderfestival Danehof foran det aflåste slot.

- Projektet hedder jo 'Nyborg Slot - levende kulturarv', og det er der jo masser af nede på havnen og over på volden, men lige præcis det, der skulle være juvelen i det hele, er lukket på ubestemt tid for gæster, siger Mette Ladegaard Thøgersen, der er museuminspektør på Nyborg Slot.

Ekstraregning

Projektet står i stampe, blandt andet på grund af en ekstraregning på 20 millioner kroner. Og så har A.P. Møller Fonden trukket 65 millioner til projektet.

- Så der mangler en del penge, siger Mette Ladegaard Thøgersen.

Til mødet tirsdag er projektets økonomi også et centralt emne.

- Og der er håbet selvfølgelig også, at staten, som ejer bygningen, vil bidrage.

Venter spændt

Det ufærdige slot tog dog ikke noget fra oplevelse blandt publikum til det store ridderarrangement.

- Det bliver færdig, når det bliver færdig. Det gør os ikke så meget. Vi har en stolt tradition her i Nyborg omkring slottet og venter spændt på, hvad det ender med, siger Brian Bengtsson, der besøgte festivalen foran slottet søndag.

Bliver mødet med ministeren en succes, skal Danehof-gæsterne dog alligevel ikke se frem til at kunne besøge slotsgangene i den nærmere fremtid.

- Vi kan sige, hvornår det står tidligst færdig, og det bliver ultimo 2026, hvis vi begynder i morgen, siger Mette Ladegaard Thøgersen.



Flere østfynske borgmestre gav i juni måned udtryk for, at de overvejer at trække støtten til projektet.